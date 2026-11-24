Top arxasınca qaçan uşağı avtomobil vurdu - TƏFƏRRÜAT - VİDEO
Lökbatanda 10 yaşlı qızın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi barədə şahidlər və uşağın atası danışıblar.
Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, şahidlərin sözlərinə görə, qız hadisədən əvvəl stadionda futbol oynayırmış. Müəlliminin topu götürməyi tapşırmasından sonra uşaq topun düşdüyü istiqamətə gedib. O, yolu keçmək istəyərkən avtomobil onu vurub.
Şahidlər bildiriblər ki, zərbədən sonra yerə yıxılan uşaq ayağa qalxaraq axsaya-axsaya yolun kənarına doğru hərəkət edib. İddialara görə, qadın sürücü avtomobili yenidən hərəkətə gətirərək uşağın üzərindən keçib.
Qızın atası bildirib ki, hadisə barədə işdə olarkən xəbər tutub və dərhal xəstəxanaya yollanıb:
"İşləyirdim, xəbər gəldi ki, övladınızı maşın vurub, xəstəxanaya aparıblar. Mən də təcili xəstəxanaya gəldim. Orada uşağım gözünü açdı. Dedi: "Ata, buradasan?" Sonra qardaşını da çağırmağımı istədi və evə getmək istədiyini bildirdi".
Qeyd edək ki, 10 yaşlı Emilya xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
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