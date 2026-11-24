Представители американской администрации высокого ранга обсуждают, стоит ли ВС США наносить удары по иранскому руководству.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.

По их сведениям, сторонники этой операции утверждают, что она позволит американскому президенту Дональду Трампу положить конец войне, в то время как противники считают, что это может подтолкнуть оставшихся у власти в Тегеране к укреплению своих позиций и привести к подрыву авторитета Вашингтона на будущих переговорах. Рассматривается возможность нанесения ударов по представителям высшего иранского руководства, сторонникам жесткой линии, отмечает телеканал. Представители Пентагона предупреждают, что такие удары могут подвергнуть американских чиновников еще большему риску. Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Как информирует NBC News, нанесение ударов по высшему иранскому руководству уже давно входит в число вариантов, предлагаемых главе государства. В последние недели это предложение вновь привлекло внимание, поскольку президент рассматривает способы прекращения войны, включая возможность возобновления крупных операций.