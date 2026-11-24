Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Хаяти Языджы ушёл в отставку со всех занимаемых в партии должностей.

Как передает Day.Az, об этом Языджы сообщил на своей странице в социальной сети X.

Он заявил, что сложил полномочия члена Центрального совета по принятию решений и управлению (MKYK), а также Центрального исполнительного комитета (MYK) партии.

В своём заявлении Языджы отметил, что его решение продиктовано принципами политической этики и чувством ответственности.

Отметим, что имя сына Хаяти Языджы, Мустафы Языджы, фигурировало в расследовании, связанном со скандалом вокруг фонда. Утверждается, что он незаконно учредил банк Adil Katılım, используя имена других лиц. В рамках расследования Мустафа Языджы дважды давал показания в прокуратуре. После последнего допроса в отношении него была избрана мера судебного контроля в виде запрета на выезд за границу и обязательства дважды в неделю являться для регистрации.