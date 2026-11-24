https://news.day.az/politics/1876877.html Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
В соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели пяти военнослужащих в результате крушения военного вертолета AS-532 в городе Эскишехир.
Молю Всевышнего о милосердии к погибшим военнослужащим, разделяю скорбь их родных и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям.
Да помилует их Всевышний".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре