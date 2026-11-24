Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.

В соболезновании говорится: "Глубоко опечален известием о гибели пяти военнослужащих в результате крушения военного вертолета AS-532 в городе Эскишехир.

Молю Всевышнего о милосердии к погибшим военнослужащим, разделяю скорбь их родных и выражаю глубочайшие соболезнования их семьям.

Да помилует их Всевышний".