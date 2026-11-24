Европейская комиссия (ЕК) сообщила о проблемах с соблюдением бюджетной дисциплины в 13 странах - членах Европейского союза (ЕС).

Как передает Day.Az, согласно оценке, проведённой Еврокомиссией в рамках осеннего пакета Европейского семестра на 2027 год, 11 стран рискуют нарушить правила ЕС, касающиеся роста государственных расходов.

В их числе Германия, Чехия, Финляндия, Румыния, Хорватия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Словения, Испания и Литва. Еврокомиссия призвала эти государства привести свою бюджетную политику на 2027 год в соответствие с финансовыми правилами ЕС.

Кроме того, сообщается, что Болгария и Венгрия не приняли достаточных мер для сокращения чрезмерного дефицита бюджета. Еврокомиссия предложила перейти к следующему этапу процедуры в отношении чрезмерного бюджетного дефицита этих двух стран.

Если Совет ЕС одобрит предложение, может начаться процесс приостановления финансирования Болгарии и Венгрии со стороны Евросоюза. Поскольку Болгария является членом еврозоны, ей дополнительно может грозить штраф в размере до 0,02% ВВП.

Еврокомиссия также отметила, что увеличение расходов на оборону создаёт дополнительную нагрузку на государственные финансы стран-членов.