https://news.day.az/sport/1876887.html Спортивный директор «Барселоны» на улицах Баку - ФОТО Бывший футболист "Барселоны", а ныне спортивный директор каталонского клуба Деку был замечен на улицах Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, португальский футбольный функционер сфотографировался с туристом из Казахстана, приехавшим в столицу Азербайджана. Фотографию турист опубликовал в социальных сетях.
Спортивный директор «Барселоны» на улицах Баку - ФОТО
Бывший футболист "Барселоны", а ныне спортивный директор каталонского клуба Деку был замечен на улицах Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, португальский футбольный функционер сфотографировался с туристом из Казахстана, приехавшим в столицу Азербайджана.
Фотографию турист опубликовал в социальных сетях.
Напомним, что "Барселона" встретится с бакинским "Сабахом" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Матч состоится 25 ноября и начнется в 21:45 по бакинскому времени.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре