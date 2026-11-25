Бывший футболист "Барселоны", а ныне спортивный директор каталонского клуба Деку был замечен на улицах Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, португальский футбольный функционер сфотографировался с туристом из Казахстана, приехавшим в столицу Азербайджана.

Фотографию турист опубликовал в социальных сетях.

Напомним, что "Барселона" встретится с бакинским "Сабахом" в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Матч состоится 25 ноября и начнется в 21:45 по бакинскому времени.