Известие о крушении вертолета в турецком городе Эскишехир глубоко потрясло и опечалило Азербайджан.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, передает Day.Az.

"В связи с произошедшей трагедией выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также дружественному и братскому народу Турции", - говорится в публикации.