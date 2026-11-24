https://news.day.az/politics/1876878.html В Баку выразили соболезнования Турции Известие о крушении вертолета в турецком городе Эскишехир глубоко потрясло и опечалило Азербайджан. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, передает Day.Az.
В Баку выразили соболезнования Турции
Известие о крушении вертолета в турецком городе Эскишехир глубоко потрясло и опечалило Азербайджан.
Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, передает Day.Az.
"В связи с произошедшей трагедией выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также дружественному и братскому народу Турции", - говорится в публикации.
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