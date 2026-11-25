20 ноября пассажиры рейса Дубай - Баку, в том числе гражданин Азербайджана Эльдур Гусейнов, были приглашены на таможенный досмотр привезенных ими вещей в соответствии со статьей 92-2.6 Таможенного кодекса.

Как сообщает Day.Az, в ходе проверки Гусейнов отказался предъявить свои вещи для таможенного контроля.

По информации таможенных органов, гражданин препятствовал проведению проверки и выражал протест в агрессивной форме.

Поскольку возникшая ситуация создала трудности при досмотре и идентификации вещей, принадлежащий пассажиру багаж был направлен в другую зону таможенного контроля во избежание задержек в проведении процедур.

В связи с нарушением гражданином норм этического поведения был составлен соответствующий акт и направлено обращение в правоохранительные органы.

Кроме того, в Главном таможенном управлении воздушного транспорта с Эльдуром Гусейновым неоднократно проводились встречи, в ходе которых ситуация была подробно обсуждена, а гражданину разъяснили таможенные правила.