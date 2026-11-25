Мадридский "Реал" одержал крупную победу над нидерландским ПСВ в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча, состоявшаяся на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В первом тайме гости вышли вперед благодаря голу Ивана Перишича. Однако после перерыва мадридцы отправили в ворота соперника пять безответных мячей.

Федерико Вальверде восстановил равновесие, после чего Джуд Беллингем вывел "Реал" вперед. Затем Килиан Мбаппе оформил дубль, а на 87-й минуте Винисиус Жуниор установил окончательный счет встречи.

Полузащитник мадридцев Арда Гюлер отметился двумя результативными передачами.

Команда Жозе Моуринью одержала пятую победу подряд, набрала 15 очков и возглавила турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов.