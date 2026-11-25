Саудовский "Аль‑Наср" одержал победу над катарским "Аль‑Саддом" в домашнем матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча в Эр‑Рияде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей пенальти реализовал Криштиану Роналду, еще один гол забил Жоау Феликс.

Для 41‑летнего португальского форварда этот гол стал 987‑м в карьере.

"Аль‑Наср" набрал 9 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной зоны. "Аль‑Садд" (2 очка) располагается на 14‑й позиции.

Напомним, что на счету Роналду 146 голов за сборную Португалии и 841 мяч на клубном уровне за "Аль-Наср", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". До отметки в 1000 голов осталось забить 13 мячей.