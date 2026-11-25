Спайковый белок нового штамма коронавируса PJ.2.1 крепче связывается с рецептором ACE2, через который вирус проникает в клетки человека - из-за этой особенности вариант получил прозвище "ультрамутант". Об это "Газете.Ru" рассказал Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского Политеха, кандидат медицинских наук, передает Day.Az.

По словам эксперта, PJ.2.1 относится к семейству вариантов "Омикрона"

"Прозвище "ультрамутант" он получил не случайно: в части оболочки самого вируса, которую называют спайковым белком, накопилось более двух десятков мутаций. Более того, на его поверхности образуются "шипы", через которые вирус прикрепляется к клетке и проникает в нее", - рассказал Литвинов.

Изначально ученые предполагали, что многочисленные изменения помогут вирусу лучше уклоняться от антител. Однако исследования показали, что PJ.2.1 не приобрел выраженного преимущества в способности избегать иммунного ответа. Вместо этого его спайковый белок стал эффективнее взаимодействовать с рецептором, который служит своеобразным входом в человеческую клетку.

"Штамм PJ.2.1 особенно крепко цепляется за человеческий рецептор ACE2 - белок, который в норме регулирует работу сердечно-сосудистой системы: снижает давление, снимает воспаление, поддерживает сосуды, легкие и почки. Вирус использует его как "входную дверь", проникая внутрь, и рецептор перестает выполнять свою защитную работу", - делится эксперт.

При этом более прочное прикрепление к клеткам само по себе не означает, что инфекция стала опаснее. По оценке Всемирной организации здравоохранения, дополнительных рисков для здоровья населения на глобальном уровне пока не выявлено. Данных, подтверждающих более тяжелое течение COVID-19 при заражении PJ.2.1, также недостаточно.