Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил могилу бывшего Верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в результате удара США и Израиля.

Как передает Day.Az, во время церемонии Пезешкиан не смог сдержать слёз.

На распространённых в СМИ кадрах видно, как он прислонился головой к надгробию Хаменеи.

На кадрах также видно, как Президент Ирана расчувствовался у могилы, не скрывая своих эмоций.