https://news.day.az/world/1876894.html Пезешкиан заплакал у могилы Хаменеи - ВИДЕО Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил могилу бывшего Верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в результате удара США и Израиля. Как передает Day.Az, во время церемонии Пезешкиан не смог сдержать слёз. На распространённых в СМИ кадрах видно, как он прислонился головой к надгробию Хаменеи.
Пезешкиан заплакал у могилы Хаменеи - ВИДЕО
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил могилу бывшего Верховного лидера Али Хаменеи, погибшего в результате удара США и Израиля.
Как передает Day.Az, во время церемонии Пезешкиан не смог сдержать слёз.
На распространённых в СМИ кадрах видно, как он прислонился головой к надгробию Хаменеи.
На кадрах также видно, как Президент Ирана расчувствовался у могилы, не скрывая своих эмоций.
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