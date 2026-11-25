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В Турции задержали известных актеров

В Турции началась новая волна операций в рамках расследования дела о наркотиках в отношении известных лиц. Как передает Day.Az, в рамках расследования вынесено решение о задержании 35 человек. Сообщается, что среди задержанных также оказались актёры Озджан Дениз и Дениз Чакыр.