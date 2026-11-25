https://news.day.az/showbiz/1876891.html В Турции задержали известных актеров В Турции началась новая волна операций в рамках расследования дела о наркотиках в отношении известных лиц. Как передает Day.Az, в рамках расследования вынесено решение о задержании 35 человек. Сообщается, что среди задержанных также оказались актёры Озджан Дениз и Дениз Чакыр.
В Турции задержали известных актеров
В Турции началась новая волна операций в рамках расследования дела о наркотиках в отношении известных лиц.
Как передает Day.Az, в рамках расследования вынесено решение о задержании 35 человек.
Сообщается, что среди задержанных также оказались актёры Озджан Дениз и Дениз Чакыр.
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