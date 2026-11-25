В селе Гендере Ярдымлинского района обнаружено тело не вернувшегося домой ученика второго класса.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", житель села Али Неймат оглу Гурбанов сегодня не вернулся домой после окончания занятий в школе.

Не дождавшись сына, мать мальчика сначала предположила, что он отправился к дедушке. Однако в ходе организованных поисков бездыханное тело ребенка было найдено под мостом на территории села.

По предварительной версии, мальчик упал с моста и утонул. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по факту происшествия.