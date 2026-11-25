Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции Генпрокуратуры, не исключает проведение расследования в отношении генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава ведомства Тодд Бланш.

Его попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который ранее в интервью телеканалу CNBC заявил, что Хуанг "был оправдан" Минюстом. "Он говорит правду, сказанное им соответствует действительности", - заявил Бланш, отметив, что он бы "обязательно сообщил президенту, если бы у Минюста были сведения о совершении им (Хуангом - прим. ТАСС) правонарушений".

"Что значит, было ли проведено расследование в отношении Хуанга? На основании чего?" - отметил министр юстиции, отвечая на уточняющий вопрос о том, проводилось ли расследование лично в отношении Хуанга. "Никто не сообщал ни со ссылкой на утечки, ни со ссылкой на источники или еще что-то, что в отношении Хуанга проводилось расследование. По крайней мере, я не видел таких сообщений. Было бы неправильно по отношению к процессу и по отношению к нему (гендиректору Nvidia - прим. ТАСС) спекулировать или отвечать на гипотетические вопросы. Поэтому - нет", - подчеркнул Бланш.

"Мы проводим множество расследований. Я не могу предвидеть будущее и не знаю, не начнется ли завтра расследование, которое приведет к другим результатам", - добавил генпрокурор США, по словам которого "в случае обнаружения свидетельств правонарушения последуют обвинения".

В понедельник Nvidia объявила о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. Решение было принято советом директоров единогласно. В компании отметили, что получили информацию от американской администрации, что подобный шаг не будет представлять угрозы для национальной безопасности. 12 ноября Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку.