https://news.day.az/world/1876896.html В Тегеране заявили о решимости прорвать блокаду США Иран полон решимости прорвать блокаду и ответить всей мощью на любую новую агрессию, а планы США по изоляции республики обречены на провал. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Мохсен Резаи написал в соцсети X:
В Тегеране заявили о решимости прорвать блокаду США
Иран полон решимости прорвать блокаду и ответить всей мощью на любую новую агрессию, а планы США по изоляции республики обречены на провал.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Мохсен Резаи написал в соцсети X:
"Планы Трампа и его потерпевшей поражение команды по блокаде Ирана столь же бредовые и бесплодные, как и их провалившаяся военная стратегия. Иранский народ, вооруженные силы и весь государственный аппарат по-прежнему полны решимости прорвать блокаду и ответить всей мощью на любую новую агрессию".
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