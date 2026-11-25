Иран полон решимости прорвать блокаду и ответить всей мощью на любую новую агрессию, а планы США по изоляции республики обречены на провал.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики Мохсен Резаи написал в соцсети X:

"Планы Трампа и его потерпевшей поражение команды по блокаде Ирана столь же бредовые и бесплодные, как и их провалившаяся военная стратегия. Иранский народ, вооруженные силы и весь государственный аппарат по-прежнему полны решимости прорвать блокаду и ответить всей мощью на любую новую агрессию".