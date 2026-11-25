Автор: Лейла Таривердиева

В понедельник Армения и США объявили о запуске проекта TRIPP. Негативно на это событие отреагировали только армянские реваншисты и Иран, точнее, клерикальные круги этой страны. Все прочие приветствовали его или же просто промолчали.

Офис верховного лидера ИРИ в лице его советников в очередной раз адресовал угрозы "Маршруту Трампа", на этот раз уже без сантиментов относительно некой безопасности, суверенитета и тому подобных эфемерных категорий. Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер в соцсети X прямо заявил, что Тегеран не допустит никаких транспортных маршрутов в обход Ирана и его геополитических интересов. Вот так вот. А говорили, за суверенитет Армении бьются...

""Ложные маршруты" никогда не заменят "реальные коридоры" ни на юге, ни на севере Ирана, будь то южный маршрут через Ормузский пролив или TRIPP... Геополитические интересы Ирана в регионе - наша красная линия, и мы не позволим обойти ее. Извлеките уроки из ситуации с Ормузским проливом", - грозно указал Мохбер.

Это уже вторая серия угроз в текущем месяце с иранской стороны. Первые были озвучены главным советником верховного лидера Ирана Али Акбаром Велаяти, пообещавшим "переломать ноги" всем, кто вздумает реализовать у границ ИРИ проекты с американцами. Эта традиционная для офиса верховного лидера ИРИ некорректность была продемонстрирована в очередной раз после того, как соглашение по "Маршруту Трампа" было ратифицировано в армянском парламенте. Велаяти объявил, что Южный Кавказ является буфером безопасности для Ирана вплоть до дагестанского Дербента и таковым останется. А если кто-то на все это добро покусится, ему "переломают ноги".

В "буфере" как-то не очень испугались. Через несколько дней было опубликовано совместное заявление правительств Азербайджана, США и Армении о старте работы трехсторонних групп технического планирования. В офисе верховного лидера были настолько возмущены таким невниманием к своим особам, что не нашли слов и промолчали. Зато после событий 23 ноября Мохаммад Мохбер выплеснул все, что накопилось. И сказал правду.

В принципе, с самого начала было понятно, что протесты иранской стороны против дороги через Мегри связаны вовсе не с беспокойством о суверенитете и целостности Армении, которым ничего не грозило. Протесты начались еще тогда, когда в проекте не было никаких американцев. Были только два соседа Ирана и его союзник Россия. Но и тогда Тегеран сделал все, чтобы тормозить решение вопроса. Потому что ему самому хотелось стать частью Среднего коридора, что было бы возможно, только если бы за него замолвил словечко Баку.

Хотя китайская инициатива "Пояс и путь" предусматривает южный маршрут, захватывающий и Иран, эта страна не особо усердствовала, чтобы стать частью проекта. Между тем Азербайджан реализовывал проект за проектом и превратился в незаменимый сегмент Среднего коридора. И хотя первоначально ставки делались на северный и южный маршруты проекта, в конечном итоге стратегически важным и основным оказался именно путь через Южный Кавказ - Транскаспийский международный транспортный маршрут. Оказалось, что Каспийское море - куда меньшее препятствие, чем нестабильные страны и неспособность некоторых из них реализовывать серьезные проекты без неуместного торга.

Иран всегда подводила неспособность к взаимодействию без сомнений и подозрений. Из-за этого двадцать лет остается пробел на маршруте Север - Юг. И никто в этом не виноват, кроме самого Ирана.

Мохаммад Мохбер в соцсети без лишних рассуждений заявил, что Тегеран не допустит никаких транспортных маршрутов в обход Ирана и его геополитических интересов. Грубо, но хотя бы честно. Суверенитет Армении и мнимое нарушение границ сданы в архив. Выходит, что изоляция Армении в годы конфликта была выгодна иранской стороне. Хотя бы потому, что для сообщения с НАР Баку приходилось пользоваться иранской территорией. Даже после окончания конфликта Иран умудрился перетянуть одеяло на себя, заставив Ереван отказаться от Зангезурского коридора. Дорога в Нахчыван начала строиться через иранскую территорию. А тут - на тебе, появился "Маршрут Трампа" откуда ни возьмись.

Кстати, об Аразском коридоре. Недавно в иранских СМИ сообщалось, что правительство не выделяет на проект финансирование, которое обязалось предоставить согласно договоренностям. И это несмотря на то, что Аразский коридор стратегически важен для страны и позволит ей встроиться в транзит по оси Азия - Европа. Странные какие-то у нас соседи, что один, что другой - не понимают своих выгод.

Понятно, что США - противник Ирана, но еще раз напомним, что кампания против Зангезурского коридора началась задолго до того, как к проекту подключился Вашингтон. Следовало учитывать, что это не армянский, а азербайджанский проект, а Баку не привык отказываться от своих планов. Если Азербайджан настроен построить дорогу в Нахчыван, он ее построит, хоть бы весь мир был против.

Теперь, когда дорогу строят американцы, можно понять, как это не нравится иранской стороне, особенно учитывая события 2026 года. Но не надо забывать, что проект осуществляется на территории суверенного государства, которое само вправе решать, где и с кем оно строит дороги.

Помнится, суверенитет Армении чрезвычайно занимал внимание иранской стороны. Так в чем же дело?