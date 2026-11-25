Посольство Азербайджана в Мексики подарило библиотеке Васконселос, которая является одной из крупнейших и наиболее известных в Латинской Америке, книги об Азербайджане.

Как передает Day.Az, 24 ноября 2026 года посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев встретился в Мехико с директором библиотеки Васконселос Сильвией Александре Прадо. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества между посольством и библиотекой, которая является одной из крупнейших и наиболее известных в Латинской Америке.

Во встрече также принял участие находящийся с визитом в Мексике основатель и директор группы компаний Hədəf, председатель правления Ассоциации издателей Азербайджана (ANAİB), писатель Шамиль Садыг.

В рамках встречи по инициативе посольства Азербайджана в Мексике библиотеке подарили десятки книг, посвященных истории, культуре и природе Азербайджана, а также произведения классических и современных азербайджанских писателей, большинство из которых были изданы Фондом Гейдара Алиева.

По информации руководства библиотеки, ранее в ее фондах не было книг об Азербайджане. Переданные издания уже включены в каталог библиотеки. Кроме того, достигнута договоренность о создании в ближайшее время азербайджанского уголка.

В этом году библиотека Васконселос отмечает 20-летие. Благодаря своему оригинальному дизайну она за короткое время стала одним из самых известных общественных зданий Мехико. Васконселос является не только библиотекой, но и одним из наиболее посещаемых культурных центров Мексики, ежедневно принимающим около 5 тысяч человек.

В библиотеке также проводятся концерты, выставки, конференции и дни чтения. Ее коллекция насчитывает более 700 тысяч книг. Библиотека названа в честь Хосе Васконселоса - одного из известных мексиканских интеллектуалов и писателей начала XX века, который также возглавлял Национальную библиотеку Мексики.

Создание азербайджанского уголка в этой всемирно известной библиотеке и проведение культурных мероприятий, посвященных нашей стране, несомненно, станут важным шагом в популяризации истории и богатого культурного наследия Азербайджана в Латинской Америке.