В результате взрыва в одном из ресторанов столицы Вьетнама Ханое погибли шесть человек, еще 10 получили ранения. Кроме того, часть здания обрушилась.

Как передает Day.Az, инцидент произошел около 08:00 24 ноября на улице Нгуен Ван Тхют.

Все пострадавшие были доставлены в три медицинских учреждения столицы, где им оказывается экстренная помощь и проводится интенсивная терапия.

Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хунг посетил больницы, чтобы ознакомиться с состоянием пострадавших. Он распорядился мобилизовать все необходимые медицинские ресурсы для их лечения, выразил соболезнования семьям погибших и поручил врачам уделить особое внимание пациентам с тяжелыми травмами.

Глава правительства также поручил местным властям оказать материальную и моральную поддержку семьям погибших и пострадавших, а также обследовать соседние здания, получившие повреждения в результате взрыва. При необходимости должны быть проведены работы по укреплению конструкций для обеспечения безопасности жителей.

Кроме того, премьер-министр потребовал в кратчайшие сроки установить причины взрыва и принять строгие меры в случае выявления нарушений законодательства.