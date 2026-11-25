В Турции началась новая волна операций в рамках расследования дела о наркотиках, фигурантами которого являются известные личности.

Как сообщает Day.Az, прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 35 подозреваемых. На данный момент задержаны 23 человека.

Среди задержанных - известные турецкие актеры Бурджу Озберк, Озджан Дениз, Дениз Чакыр, Мурат Джейлан, Джансу Ташкын и Ибрагим Иззет Озилхан.

Решения о задержании были приняты после изучения показаний свидетелей и подозреваемых, заключений экспертиз цифровых материалов, а также сведений, полученных от тайных свидетелей. Подозреваемых проверяют на предмет употребления или хранения наркотических средств.