Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,32 доллара США, или на 1,39%, составив 96,13 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил в среду источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light повысилась на 1,32 доллара США, или на 1,46%, составив 91,43 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 1,45 доллара США, или на 2,24%, составив 66,30 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 1,58 доллара США, или на 1,78%, составив 90,32 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

По данным Trading Economics, в среду цена на сырую нефть опустилась ниже 81 доллара за баррель, утратив рост, достигнутый на предыдущей торговой сессии.

"Это произошло несмотря на то, что риски перебоев с поставками остаются высокими на фоне усиления атак на суда в районе Ормузского пролива. Иранские силы заявили, что в результате подрыва на морских минах в Ормузском проливе на четырех нефтяных танкерах возникли пожары. Тегеран пригрозил усилить контроль над этим стратегически важным морским маршрутом до тех пор, пока его требования не будут выполнены. В то же время США расширили санкции, направленные против финансовых сетей Ирана, и заявили, что Тегеран является главным подозреваемым в кибератаках на энергетические танкеры.

На прошлой неделе Вашингтон также направил в Персидский залив третий авианосец. Таким образом, число авианосцев, участвующих в обеспечении морской блокады иранских портов, достигло трех. Вместе с тем Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что экспорт сырой нефти из Персидского залива восстановился до 74% от довоенного уровня. Агентство также спрогнозировало возникновение профицита предложения на мировом нефтяном рынке в текущем квартале. Согласно отраслевым данным, коммерческие запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 100 тысяч баррелей", - отмечается в сообщении.