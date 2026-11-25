https://news.day.az/society/1876915.html BMW врезался в ограждение парка в Губе - ФОТО В ночное время в городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки BMW в результате потери управления съехал с дороги и врезался в ограждение парка. В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, однако водитель и члены его семьи не пострадали.
BMW врезался в ограждение парка в Губе - ФОТО
В ночное время в городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки BMW в результате потери управления съехал с дороги и врезался в ограждение парка.
В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, однако водитель и члены его семьи не пострадали.
По факту происшествия проводится расследование.
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