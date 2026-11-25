В ночное время в городе Губа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки BMW в результате потери управления съехал с дороги и врезался в ограждение парка.

В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, однако водитель и члены его семьи не пострадали.

По факту происшествия проводится расследование.