На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитической программы с участием народной артистки Азербайджана, художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанской государственной хоровой капеллы, профессора Бакинской музыкальной академии Гюльбаджи Имановой.

Как сообщает Day.Az, в откровенной беседе она рассказала о том, как коллектив пережил трудные 1990-е годы, и о Победе, которую хористы встретили со слезами на глазах.

По словам Г.Имановой, капелла смогла выстоять в сложные годы благодаря решению общенационального лидера Гейдара Алиева, а сегодня успешно работает на международном уровне.

Г.Иманова возглавила коллектив в 1996 году и руководит им уже 30 лет из 60-летней истории капеллы. В том же году Национальную филармонию закрыли на реставрацию, и в течение восьми лет коллектив репетировал в Бакинской музыкальной академии. При этом задержки с выплатой зарплаты достигали двух-трех месяцев. Некоторые артисты покидали капеллу, многие уезжали в Турцию.

"Только вмешательство нашего незабвенного Лидера Гейдара Алиева, который своим указом поднял зарплату капеллы - так же, как и оркестра - в пять раз, спасло ситуацию", - подчеркнула она.

Г.Иманова также получала предложения о работе за рубежом, однако решила остаться в Баку.

"Почему мы все должны уезжать и учить других, когда есть наши кадры? Сейчас все хормейстеры, которые работают, в большинстве своем - наши выпускники, мои студенты", - отметила она.

Основу творчества капеллы составляет исполнение произведений а капелла. Такая форма работы требует от каждого участника особого слухового контроля и слаженности.

"Попробуйте в хоре хотя бы 5-10 минут удержать этот хор в начальной тональности! Там 50-55 человек, у всех разный слух. Каждый хорист - это живой инструмент", - пояснила дирижер.

В репертуар коллектива входят "Реквиемы" Брамса, Верди и Моцарта, произведения Палестрины и Орландо ди Лассо, оратория Васифа Адыгезалова "Чанаггала" и опера Франгиз Ализаде "Карабахнаме". Капелла выступала вместе с Эннио Морриконе, исполняла церковную службу во время визита Папы Римского в Баку, а также гастролировала в Грузии, Испании, Франции и Турции.

Коллектив принимал участие и в съемках фильма "44", посвященного Победе в Отечественной войне. Как отметила Иманова, для хористов участие в картине стало данью памяти погибшим.

"Это самое меньшее, что мы могли сделать для наших шехидов", - сказала она.

Самым сильным переживанием она назвала выступление на фестивале "Хары бюльбюль" в городе Шуша в мае 2021 года. "Хор стоял и плакал, когда мы пели "Карабах шикестеси" с оркестром. В этот момент в небо поднялся орел", - вспоминает художественный руководитель.