Госпошлину за выдачу судебного приказа снизят в четыре раза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, соответствующие изменения в закон "О государственной пошлине" обсуждались накануне на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, государственную пошлину за подачу заявления о выдаче судебного приказа предлагается снизить со 100 до 25 манатов.

Также предлагается ограничить размер государственной пошлины за подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по оценочным искам только той частью исковых требований, которая оспаривается.

Согласно действующему законодательству, за подачу заявления о выдаче судебного приказа взимается госпошлина в размере 100 манатов. За подачу искового заявления с оценкой до 1 000 манатов пошлина составляет 30 манатов, а при сумме иска до 10 000 манатов дополнительно взимается 1% от его стоимости. Например, при сумме исковых требований в 2 000 манатов госпошлина составляет 40 манатов.

За подачу апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по оценочным и неоценочным искам госпошлина составляет 50% от суммы, установленной для соответствующих исков.

Согласно предлагаемым изменениям, при подаче жалоб по оценочным искам эта пошлина в размере 50% будет рассчитываться не от всей первоначальной суммы иска, а только от оспариваемой части.

Ожидается, что это позволит снизить финансовую нагрузку на лиц, подающих жалобы, и обеспечить расчет госпошлины исключительно исходя из суммы оспариваемых требований.