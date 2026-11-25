В Азербайджане 15 человек, в том числе военнослужащие, обвиняются в присвоении топлива.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, четверо из них арестованы, в отношении остальных 11 избраны альтернативные меры пресечения.

По делу в качестве обвиняемых привлечены Эльман Мехдиев, Техран Иманлы, Гасан Амиров, Кянан Байрамзаде, Мобил Мамедов, Гахраман Алиев, Нихад Гулиев, Заур Мамедов, Самир Бахшиев, Мухаммед Гусейнли, Эльчин Мустафаев, Мамед Алиев, Джахид Махмудов, Мирмуса Сеидов и Равид Тарланзаде.

Некоторые из них являются военнослужащими в званиях капитана и майора, остальные - начальниками автозаправочных станций и другими сотрудниками.

Обвиняемым предъявлено окончательное обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 14 лет.

Ущерб, причиненный в результате преступления, оценивается в 1 миллион 400 тысяч манатов.