Азербайджан готов внести вклад в реализацию плана работы Энергетического партнерства "Пояс и путь" на 2027 год и содействовать преобразованию совместных инициатив в конкретные проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в среду на своей странице в социальной сети X.

"В китайском городе Циндао на первом пленарном заседании Совета директоров Энергетического партнерства "Пояс и путь" мы подчеркнули роль надежных связей и стратегического партнерства в энергетическом будущем Евразии", - отметил министр.

Он также сообщил, что участники поддержали итоговые документы, охватывающие сотрудничество в области трансграничных энергетических связей, "зеленой" энергетики, инновационных технологий и финансирования.

"Мы заявили о готовности Азербайджана, учитывая его энергетический потенциал, стратегическое положение и опыт регионального сотрудничества, внести вклад в реализацию Плана работы на 2027 год и преобразование совместных инициатив в конкретные проекты", - написал П.Шахбазов.

Отметим, что инициатива "Один пояс, один путь" (ОПОП) предусматривает комплексное развитие трансграничной транспортно-логистической, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры в сочетании с мерами по координации макроэкономической политики, снятию барьеров в торговоинвестиционной сфере, переходу на использование в торговле национальных валют, расширению социальной базы межгосударственных отношений посредством наращивания контактов между людьми.

Об учреждении Энергетического партнерства в рамках инициативы "Один пояс, один путь" было объявлено в ходе Второго форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" 26-27 апреля 2019 года в Пекине.

В начале 2021 г. Китай объявил о планах преобразования созданного накануне Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" Энергетического партнерства ОПОП в полноформатную международную организацию. Данное предложение было поддержано его участниками.