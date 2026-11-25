Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в регионе Маврикий - Реюньон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 25 ноября сообщила на сайте Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр находился на 17,19 градуса южной широты и 66,55 градуса восточной долготы. При этом очаг располагался на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 326 км от Порт-Матурена - административного центра принадлежащего Маврикию острова Родригес.

Первоначально американские сейсмологи оценили магнитуду в 6,3, однако затем повысили ее до 6,4. Предварительно, сведений о погибших, пострадавших и значительных разрушениях не поступало. Угрозу цунами для Маврикия и Реюньона также не объявляли.

В районе островного государства Вануату в Тихом океане 23 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 601 км.