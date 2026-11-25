Делегация во главе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, находящимся с визитом в Азербайджане, 25 ноября посетила Аллею шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была выражена дань уважения памяти героических сынов Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. К мемориалу "Вечный огонь" был возложен венок.

Министр поделился публикацией о посещении Аллеи шехидов в своем аккаунте в социальной сети X. В публикации говорится:

"Для меня большая честь почтить память жертв "Черного Января" в Баку. Мы с уважением вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью ради будущего своей страны.

Их самоотверженность навсегда останется символом стойкости и решимости азербайджанского народа.

Боль и стойкость Азербайджана находят глубокий отклик и в Литве. Наши народы имеют общую историю, сформированную борьбой за свободу и суверенитет. Мы помним тех, кто принес величайшую жертву, и чтим наследие, оставленное ими".