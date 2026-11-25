Евросоюз планирует создать Суверенный технологический фонд (Sovereign Tech Equity Fund, STEF) в размере €50 млрд, чтобы составить конкуренцию США и Китаю и снизить зависимость Европы от их передовых технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Брюссель разрабатывает, по данным издания, "план по привлечению до €50 млрд в новый фонд, предназначенный для долгосрочных высокорисковых инвестиций в европейские компании, занимающиеся искусственным интеллектом и квантовыми вычислениями".

По словам двух европейских госслужащих, участвующих в обсуждении проекта, STEF будет осуществлять более крупные, рискованные и долгосрочные вложения, чем это делали до сих пор существующие механизмы финансирования ЕС. Нынешнее предприятие "полная противоположность тому, что обычно делает ЕС, - сообществу это необходимо", подчеркнули они.

Брюссель намерен приобрести доли в компаниях, работающих на самых передовых направлениях, чтобы укрепить технологическую независимость Европы на фоне растущей неопределенности в отношении политики США и усиливающейся геополитической нестабильности, говорится в публикации. Участие фонда в капитале компаний может послужить, по словам экспертов, сигналом для других инвесторов. Неспособность Европы финансировать и масштабировать инновационные технологические компании часто называют одной из главных причин отставания ЕС от США и Китая, добавили они.

В настоящее время обсуждаются вопросы, касающиеся источников финансирования проекта. Как сообщил один из чиновников, Еврокомиссия намерена использовать средства ЕС в качестве стартового капитала для привлечения дополнительных инвестиций из частного сектора. Цель состоит в том, чтобы на каждый вложенный евро привлечь до шести евро инвестиций, уточнил он.