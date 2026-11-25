https://news.day.az/sport/1876938.html США станут хозяевами Кубка Америки в третий раз за 12 лет США примут финальную стадию Кубка Америки по футболу в 2028 году, сообщают пресс‑службы Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
США станут хозяевами Кубка Америки в третий раз за 12 лет
США примут финальную стадию Кубка Америки по футболу в 2028 году, сообщают пресс‑службы Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, турнир пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года и будет включать в себя 25 игровых дней. В соревнованиях примут участие 16 национальных сборных, 10 из которых будут представлять КОНМЕБОЛ, шесть - КОНКАКАФ.
Ранее Кубок Америки проводился в США дважды - в 2016 и 2024 годах. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.
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