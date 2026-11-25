Пользовательский рейтинг Grand Theft Auto VI на Metacritic после открытия раздела отзывов обвалился до 5,6 из 10 на PS5 и 5,3 из 10 на Xbox, при этом критический рейтинг игры составил 99 процентов и стал самым высоким в истории агрегатора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает 3DNews со ссылкой на Metacritic.

Игра вышла 19 ноября 2026 года на PS5, Xbox Series X и Xbox Series S; версия для ПК пока не анонсирована. Всего на Metacritic собрано около 98,7 тысячи пользовательских обзоров, причем для выставления оценки не требуется подтверждение покупки игры. Часть недовольных указывает на 30 кадров в секунду в консольных версиях, медленный темп повествования и бытовые второстепенные задания вместо привычных для серии погонь и перестрелок.

Одновременно пользователи начали занижать оценки The Legend of Zelda: Ocarina of Time, которая 28 лет оставалась единственной игрой с критическим рейтингом 99 баллов на Metacritic. Часть фанатов GTA сочла, что в падении рейтинга их игры виноваты поклонники "Зельды", и ответила встречной кампанией.

Картина расходится с данными PlayStation Store, где по сведениям ixbt.games средняя оценка GTA VI среди 340 тысяч проверенных покупателей составила 4,79 из 5 звезд, а 93 процента поставили высшую оценку. Покупатели отмечали улучшенную графику, физику и диалоги между Джейсоном Дювалем и Люсией Каминос по сравнению с GTA V.

По данным Take-Two Interactive, предрелизные продажи GTA VI превысили 32 миллиона копий, установив рекорд для индустрии. Издатель заранее говорил о риске массового занижения оценок игры.