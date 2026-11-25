В Азербайджане планируется расширить открытый банкинг на юридических лиц и внедрить переводы между счетами разных банков.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в среду заявил представитель отдела анализа и развития финансовых технологий Департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана Эльмар Дидаканан на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку, передает Day.Az.

По его словам, на сегодняшний день система открытого банкинга уже сформирована, располагает достаточной клиентской базой и продолжает развиваться.

"К системе подключились 20 коммерческих банков, один почтовый оператор - "Azərpoçt", а также пять организаций электронных денег. Открытый банкинг состоит из двух частей: стороны, предоставляющей информацию, и стороны, использующей эту информацию. В качестве пользователей данных к системе подключились девять коммерческих банков и две организации электронных денег", - сказал Э.Дидаканан.

Он пояснил, что благодаря этому клиенты могут добавлять счета, открытые в разных банках, в мобильные приложения девяти коммерческих банков и двух организаций электронных денег, просматривать их и управлять ими через единый интерфейс. По его словам, таким образом, экосистема открытого банкинга уже охватывает не только банковский сектор, но и финтех-компании, которые могут конкурировать с банками на равных условиях.

Э.Дидаканан сообщил, что в настоящее время функциональность открытого банкинга позволяет физическим лицам просматривать балансы и транзакции по своим счетам на одной платформе.

"Наша следующая цель - предоставить гражданам возможность совершать различные операции. Например, заходить в мобильное приложение и осуществлять переводы с добавленных счетов, открытых в других банках. В этом направлении поэтапно проводятся интеграционные работы. Ожидается, что в ближайшее время эта возможность станет доступна гражданам", - сказал он.

Еще одной важной задачей следующего этапа представитель ЦБА назвал расширение функциональности открытого банкинга для юридических лиц.

"В настоящее время система предназначена только для физических лиц. В дальнейшем планируется предоставить компаниям возможность объединять корпоративные счета, открытые в разных банках, и управлять ими через один интернет-банкинг", - отметил он.

По его словам, сейчас компании, имеющие счета в нескольких банках, вынуждены пользоваться несколькими системами интернет-банкинга: "Расширение функциональности открытого банкинга позволит им просматривать и управлять всеми корпоративными счетами через единую платформу".