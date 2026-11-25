Ассоциация страховщиков Азербайджана рассматривает возможность подключения страховых компаний к системе открытых финансов через единое страховое бюро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду заявил генеральный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Аббас Мискярли на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку.

По его словам, страховые компании пока только начинают разбираться в том, что представляют собой открытые финансы и открытое страхование, а также оценивают, какую пользу эти механизмы могут принести рынку и самим участникам.

"На данном этапе мы еще не начали интеграционные процессы в страховом секторе. Мы только недавно начали понимать, что такое открытые финансы и открытое страхование, какой вклад мы можем внести в рынок и какую пользу сами можем от этого получить. Страховые компании более открыты к обмену информацией с банками, чем к обмену данными между собой. Мы более открыты к открытым финансам, чем к открытому страхованию. Дело в том, что страховые компании видят определенные риски, когда речь идет об обмене информацией друг с другом. Например, возникает опасение, что одна компания может привлечь клиента другой", - пояснил он.

Вместе с тем, по словам А.Мискярли, после более подробного обсуждения этого вопроса с Центральным банком компании пришли к пониманию, что обмен данными не обязательно приведет к потере клиентов.

"С внедрением открытых финансов и открытого страхования такая возможность исчезнет, поскольку страховые компании смогут видеть историю клиента друг у друга", - отметил глава ассоциации.

Еще одной сложностью при интеграции он назвал различия в уровне технической готовности страховых компаний.

По его словам, как и в банковском секторе, одни страховые организации будут лучше подготовлены к технической интеграции, тогда как другим потребуется больше времени.

"В страховом секторе у нас есть Бюро обязательного страхования, аналогичное по своей роли Кредитному бюро в банковском секторе. Со следующего года оно уже станет страховым бюро, в котором будут собираться определенные данные. Наша пока предварительная идея заключается в том, чтобы организовать интеграцию через это бюро, поскольку все страховые компании уже подключены к нему. Если бюро автоматически подключится к системе открытых финансов, процесс станет более оперативным", - сказал А.Мискярли.

Он уточнил, что эта инициатива пока находится на стадии идеи и еще не была в полном объеме представлена Центральному банку Азербайджана.