Американский президент Дональд Трамп 24 ноября поблагодарил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева за подаренные ему по случаю 250-летия независимости США беседки.

"Хочу поблагодарить уважаемого президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за красивые узбекские беседки (или айваны), подаренные мне в честь 250-летия независимости нашей страны", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Трамп уточнил, что на изготовление сооружений у мастеров ушли месяцы работы, которую те осуществляли в "суровых погодных условиях" вдали от семьи.

Американский лидер решил открыть общественности доступ к беседкам. Они теперь размещены в парке Западный Потомак в Вашингтоне.

"Через год, когда откроется Национальный сад героев, эти беседки станут одним из самых "горячих" мест в городе для помолвок, дипломатических приемов, фотосессий во время Фестиваля цветения сакуры и ежедневных посещений Приливного бассейна", - анонсировал Трамп.