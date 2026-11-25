https://news.day.az/officialchronicle/1876967.html Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литвы - ФОТО 25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кястутиса Будриса. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литвы - ФОТО
25 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кястутиса Будриса.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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