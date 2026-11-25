Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Азербайджанский журналист, заместитель директора АМИ Trend, руководитель аналитической платформы Baku Network Эльчин Алыоглу сумел добиться размещения своего ответа на статью проармянской журналистки в крупнейшей мексиканской газете. В своем материале мексиканская журналистка на примере одной армянской семьи, жившей в Карабахе, попыталась исказить суть армяно-азербайджанского конфликта. В этой связи хотим выразить благодарность коллеге Эльчину Алыоглу за настойчивость и за то, что он смог донести правду о карабахском конфликте до мексиканской общественности.



Мексиканская газета El Heraldo de México опубликовала статью заместителя директора агентства Trend, руководителя аналитической платформы Baku Network Эльчина Алыоглу "Мир на Южном Кавказе требует исторической строгости, а не однобоких нарративов". Колонка стала ответом на вышедший 16 ноября в том же издании репортаж "Арцахцы, жертвы пограничной войны", построенный на свидетельствах одной армянской семьи. Его автор, мексиканская журналистка Мариэль Пенья (Mariel Peña), отличается проармянской позицией.

"Хотя боль мирного населения всегда заслуживает уважения, текст выстраивает односторонний нарратив, который искажает хронологию событий и замалчивает насильственное перемещение сотен тысяч азербайджанцев", - пишет автор.

По его словам, некорректно говорить о "пограничной войне" применительно к спору внутри международно признанных границ Азербайджана и смешивать события 2020 и 2023 годов. Российские миротворцы появились в регионе лишь по итогам 44-дневной войны, после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, а в сентябре 2023 года Азербайджан менее чем за сутки провел антитеррористические мероприятия, после которых сепаратистская структура была распущена. 1 октября 2023 года миссия ООН подтвердила, что не получала информации о насилии против мирного населения после прекращения огня.

Алыоглу отвергает и тезис о "блокаде": пограничный пост в Лачине был законным, и Международный суд ООН в июле 2023 года не предписал его демонтаж. Альтернативный гуманитарный маршрут через Агдам сепаратисты сами перекрыли бетонными блоками.

"Говорить об азербайджанской "оккупации" - юридический нонсенс. Государство не может оккупировать собственную суверенную территорию", - подчеркивает автор, напоминая, что 22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал: 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана включают Карабах. Настоящую оккупацию почти три десятилетия осуществляли армянские вооруженные силы, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884 1993 года. Карабах, отмечается в статье, является исторической колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, прежде всего Шуша.

Автор напоминает о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении в 1947-1953 и 1987-1989 годах, о вынужденных переселенцах из Карабаха и о жертвах Ходжалинской резни в феврале 1992 года, признанной геноцидом резолюциями Сената и Палаты депутатов Мексики в 2011 году. Память о ней хранит площадь Тлашкоаке-Ходжалы в Мехико. Только с 2020 года жертвами мин, установленных в годы оккупации, стали 443 человека.

"Сегодня, когда Баку и Ереван продвигаются к прочному миру <...>, мексиканская публика заслуживает исторической строгости и полной памяти, а не частичных рассказов", - заключает Алыоглу, ссылаясь на соглашение, парафированное в Вашингтоне в августе 2025 года, и новую политическую ситуацию в Армении после июньских выборов 2026 года.

С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.