Японская компания Aster, много лет выпускавшая комплектующие для Toyota, переориентировала часть производства на оборонную отрасль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило 24 ноября агентство Reuters.

Переход автопоставщиков к выпуску продукции военного назначения стал частью стратегии Токио по масштабному укреплению обороноспособности страны. Японское правительство рассчитывает использовать действующие промышленные цепочки, чтобы ускорить перевооружение на фоне угроз, якобы исходящих от Китая, России и КНДР. Эту политику поддерживают и США.

Для автомобильной отрасли диверсификация производства также становится способом компенсировать сокращение выпуска машин. В 2025 году Япония произвела почти на 900 тыс. автомобилей меньше, чем 10 лет назад.

Ключевую роль в привлечении поставщиков к оборонным проектам играет Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) при минобороны Японии. Ведомство оценивает возможности предприятий, помогает им наладить сотрудничество с оружейными компаниями и предлагает финансовую поддержку.

Пока на военные заказы преимущественно переключаются небольшие и средние производители автокомпонентов. Крупнейшие японские автоконцерны, включая Toyota, Honda и Nissan, занимают более осторожную позицию из-за присутствия на китайском рынке и возможных репутационных последствий.

"Беспилотники - гораздо более выгодный бизнес", - приводит Reuters слова генерального директора Aster Такэнобу Хонго.

В Toyota, напротив, заявили об отсутствии планов работать в оборонной сфере.

"Принципиальная позиция компании на данный момент - мы не будем заниматься ничем, что связано с обороной", - подчеркнул старший исполнительный директор концерна Хироюки Уэда.