Половина промышленных предприятий Европы сталкивается с серьезными финансовыми трудностями: рост числа проблемных компаний ставит под удар порядка 3,7 млн рабочих мест.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании McKinsey, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По ее информации, в 2026 году около 50% производственных компаний Европы испытывают финансовые трудности или находятся в тяжелом финансовом положении. Ситуация ухудшается из года в год: если в 2024 году этот показатель составлял около 42%, то в 2025-м он вырос до 45%.

В конце октября Der Spiegel писала, что Volkswagen AG планирует сократить еще 12 тыс. сотрудников к 2030 году - новые планы по оптимизации штата дополняют уже согласованное сокращение 35 тыс. рабочих мест. В конце сентября концерн уже приостановил действие коллективных договоров для 130 тыс. сотрудников в Германии. В руководстве компании объясняют меры борьбой в условиях агрессивной конкуренции с китайскими брендами.