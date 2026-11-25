https://news.day.az/society/1876975.html

В Баку женщина отравилась угарным газом

В Баку произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 24 ноября около 16:00 жительница Баку, 1989 года рождения, Хамида Тевеккюль кызы Асланова отравилась угарным газом в ванной комнате дома, где проживала, в Ясамальском районе. Она скончалась на месте происшествия.