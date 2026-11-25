26 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода, а в некоторых районах Азербайджана ночью возможны небольшие осадки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягивать облаками. Вечером в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 5-8, днем - 11-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью местами возможны небольшие осадки. В ночные и утренние часы в отдельных районах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 3-7, днем - 14-18 градусов тепла. В горных районах ночью прогнозируется до 2 градусов мороза, местами - до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az