Основной причиной нехватки памяти на смартфонах оказались сохраненные на накопителе фотографии и видеозаписи.

Об этом сообщает издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист портала Энди Уокер рассказал, что редакция провела опрос среди читателей, чтобы выяснить, какие данные занимают больше всего места на их устройствах. В голосовании приняли участие 961 человек, из которых 40 процентов назвали главным потребителем памяти фотографии и видео. По оценке автора, современные смартфоны давно превратились в полноценные камеры, способные записывать ролики в разрешении 4K и сохранять снимки в формате RAW. Такие файлы требуют значительного объема памяти.

На втором месте оказались приложения и игры, которые выбрали 27,7 процента участников. Журналист объяснил, что современные мобильные игры содержат большое количество графических ресурсов, увеличивающих размер установочных файлов. Дополнительное пространство также занимают приложения с искусственным интеллектом (ИИ), которые загружают нейросетевые модели непосредственно на устройство.

При этом 25,9 процента опрошенных признались, что вообще не знают, чем заполнена память их смартфонов. По мнению автора, это свидетельствует о том, что многие пользователи не следят за состоянием хранилища. Еще 6,4 процента участников назвали основной причиной нехватки места загруженные для просмотра без интернета файлы.

Уокер подытожил, что очистка памяти остается одной из самых неприятных процедур обслуживания смартфона. Пользователям приходится просматривать сотни фотографий, искать ненужные программы и удалять старые файлы. При этом ограниченный объем встроенного накопителя вынуждает регулярно возвращаться к этой процедуре.