С 18:00 25 ноября до 01:00 26 ноября пассажиры в Баку, оплачивающие проезд бесконтактно картой Mastercard через Apple Pay или Google Pay, будут платить за каждую поездку 1 гяпик.

Как передает Day.Az, кампанию организуют "BakıKart" и Mastercard в связи с матчем "Сабах" - "Барселона", который пройдет в Баку в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Скидка распространяется на карты Mastercard, выпущенные местными и зарубежными банками, и действует в метро и автобусах, где доступна бесконтактная оплата.

В период действия кампании количество поездок по льготному тарифу не ограничено.