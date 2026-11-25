Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Международного центра обучения лесному хозяйству и выращивания саженцев при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, Центр является бюджетной организацией, занимающейся организацией и проведением тренингов в сфере лесоводства, созданием и управлением семенным генным банком лесных растений, сохранением образцов семян, а также выращиванием саженцев лесных растений.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено в двухмесячный срок с учетом пункта 3.7 Указа Президента Азербайджанской Республики № 489 от 25 августа 2025 года "О дополнительных мерах, связанных с организацией эффективного управления государственными финансами" утвердить предельную численность работников и должностные оклады Центра, и представить информацию Президенту Азербайджанской Республики, а также обеспечить принятие мер по материально-техническому обеспечению Центра.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики должно в двухмесячный срок утвердить устав Центра и, по согласованию с Министерством финансов Азербайджанской Республики, его структуру, и представить информацию Президенту Азербайджанской Республики.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование деятельности Центра за счет средств государственного бюджета.