PASHA Bank представляет новый продукт "Быстрый бизнес-кредит" для малого и среднего бизнеса
PASHA Bank запустил новый продукт "Быстрый бизнес-кредит" для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Предприниматели могут получить кредит полностью онлайн, без посещения банка.
Заявки на "Быстрый бизнес-кредит" рассматриваются исключительно на основании кредитной истории клиента. Дополнительные документы не требуются, а подать заявку можно всего в три шага.
После одобрения заявки средства зачисляются на счет клиента в течение двух часов. Это позволяет предпринимателям оперативно покрывать текущие финансовые потребности бизнеса.
Кредит предоставляется без залога и других видов обеспечения. Максимальная сумма кредита составляет 100 000 AZN, а процентная ставка начинается с 15% годовых.
Запустив продукт "Быстрый бизнес-кредит", PASHA Bank продолжает реализовывать стратегию, направленную на поддержку предпринимательства, упрощение доступа бизнеса к финансовым ресурсам и расширение возможностей цифрового банкинга.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре