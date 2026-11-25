PASHA Bank запустил новый продукт "Быстрый бизнес-кредит" для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ). Предприниматели могут получить кредит полностью онлайн, без посещения банка.

Заявки на "Быстрый бизнес-кредит" рассматриваются исключительно на основании кредитной истории клиента. Дополнительные документы не требуются, а подать заявку можно всего в три шага.

После одобрения заявки средства зачисляются на счет клиента в течение двух часов. Это позволяет предпринимателям оперативно покрывать текущие финансовые потребности бизнеса.

Кредит предоставляется без залога и других видов обеспечения. Максимальная сумма кредита составляет 100 000 AZN, а процентная ставка начинается с 15% годовых.

Запустив продукт "Быстрый бизнес-кредит", PASHA Bank продолжает реализовывать стратегию, направленную на поддержку предпринимательства, упрощение доступа бизнеса к финансовым ресурсам и расширение возможностей цифрового банкинга.