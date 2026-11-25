Дальнейшее сближение Центральной Азии с Европой и привлечение европейских инвестиций в регион имеют важное значение.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил в среду министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис в ходе выступления на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает Day.Az.

Министр отметил, что цель заключается в создании стабильной экономической среды, надежных поставок и более благоприятных торговых условий.

"Для продвижения в этом направлении необходимы как финансовые ресурсы, так и политические рамки. Обсуждаемая в рамках семилетнего бюджета Европейского союза инициатива "Глобальная Европа", охватывающая программы на сотни миллиардов евро, имеет особое значение с точки зрения сотрудничества с Азербайджаном", - сказал он.

Напомнив, что с 1 января Литва приступит к председательству в Совете ЕС, министр отметил, что она выступит в качестве беспристрастного и честного посредника, объединив все 27 государств-членов вокруг единой позиции в отношении Азербайджана: "Это углубит наше сотрудничество в предстоящие годы".