Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис планирует посетить сегодняшний матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Будрис заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Сегодня вечером состоится футбольный матч. Надеюсь, господин министр, мы вместе с вами посетим эту встречу и будем болеть за "Сабах", - заявил Будрис.

Глава МИД Литвы также выразил надежду на победу азербайджанского клуба.

Отметим, что главным тренером "Сабаха" является литовский специалист Валдас Дамбраускас.

Встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.