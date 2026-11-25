Глава МИД Литвы посетит матч "Сабах" - "Барселона"
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис планирует посетить сегодняшний матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Будрис заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Сегодня вечером состоится футбольный матч. Надеюсь, господин министр, мы вместе с вами посетим эту встречу и будем болеть за "Сабах", - заявил Будрис.
Глава МИД Литвы также выразил надежду на победу азербайджанского клуба.
Отметим, что главным тренером "Сабаха" является литовский специалист Валдас Дамбраускас.
Встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре