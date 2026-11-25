Стало известно количество проданных билетов на сегодняшний матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной".

Как сообщает Day.Az, руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов сообщил İdman.Biz, что к настоящему моменту на встречу реализовано 66 тысяч билетов, включая пакетные продажи.

После четырех матчей в активе "Сабаха" три очка, набранные благодаря победе над пражской "Славией" (2:0). Бакинский клуб занимает 30-е место в турнирной таблице, а "Барселона" с девятью очками располагается на восьмой строчке.

Встреча на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 21:45.