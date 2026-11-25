https://news.day.az/sport/1877025.html На матч "Сабах" - "Барселона" продано 66 тысяч билетов Стало известно количество проданных билетов на сегодняшний матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной".
На матч "Сабах" - "Барселона" продано 66 тысяч билетов
Стало известно количество проданных билетов на сегодняшний матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной".
Как сообщает Day.Az, руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов сообщил İdman.Biz, что к настоящему моменту на встречу реализовано 66 тысяч билетов, включая пакетные продажи.
После четырех матчей в активе "Сабаха" три очка, набранные благодаря победе над пражской "Славией" (2:0). Бакинский клуб занимает 30-е место в турнирной таблице, а "Барселона" с девятью очками располагается на восьмой строчке.
Встреча на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 21:45.
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