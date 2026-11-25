Генеральный менеджер продаж Ocean Series BYD анонсировал в соцсетях скорый дебют флагманского минивэна. Модель, описанную как "новая работа эпохи, рождённая для семьи", представят в ближайшее время, сообщает CarNewsChina, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На тизерном изображении видно, что автомобиль получил LiDAR на крыше - это указывает на использование передовой интеллектуальной системы вождения BYD God's Eye. Внешность модели отличается гладким горизонтальным профилем, при этом установлены традиционные механические дверные ручки.

Недавние заявки BYD на товарный знак "Haijing" (Sea Whale) породили предположения, что именно это станет официальным названием нового флагмана. Официальные характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что минивэн получит подключаемую гибридную установку из 1,5-литрового турбомотора и переднего электродвигателя. Двигатель выдаёт до 115 кВт, электромотор - 200 кВт (268 л.с.).

Ожидается, что интерьер получит конфигурацию "холодильник, телевизор и большой диван", ставшую эталоном для премиальных китайских минивэнов. Вдохновлённая концепцией Ocean-V, модель, как предполагается, предложит высокую эффективность использования пространства, сиденья с нулевой гравитацией с вентиляцией, подогревом и массажем, а также улучшенную акустическую изоляцию.

Новинка выйдет после запуска BYD Xia. Тот имеет габариты 5145×1970×1805 мм при колёсной базе 3045 мм, оснащён аналогичной гибридной системой 1.5T DM-i и предлагает запас хода на электротяге 100 км (около 81 км по WLTP) и 218 км (около 177 км по WLTP).

Сейчас единственный минивэн в линейке BYD - Xia из серии Dynasty. По сравнению с Denza D9 его продажи далеки от успеха: по данным China EV DataTracker, в этом году месячные продажи Xia в Китае ни разу не превысили 1000 единиц. В октябре было продано только 218 машин - самый низкий показатель с момента запуска модели.