https://news.day.az/officialchronicle/1877040.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с главой МИД Литвы - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече главы государства с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом в Баку. В публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кястутиса Будриса".