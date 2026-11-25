https://news.day.az/officialchronicle/1877040.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с главой МИД Литвы - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече главы государства с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом в Баку. В публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кястутиса Будриса".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с главой МИД Литвы - ВИДЕО
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече главы государства с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом в Баку.
В публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кястутиса Будриса".
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