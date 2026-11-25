Нападающий итальянского футбольного клуба "Сампдория" Лоренцо Меццотеро, ранее получивший вызов в сборную Азербайджана, может продолжить международную карьеру в составе сборной Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в новом контракте 18-летнего футболиста предусмотрен специальный бонус за дебют в основной или молодежной сборной Италии. В итальянской прессе допускают, что главный тренер национальной команды Роберто Манчини или наставник сборной U21 Сильвио Бальдини могут вызвать нападающего на ближайшие сборы.

Меццотеро родился 16 августа 2008 года в Монце. Его отец - итальянец, мать - азербайджанка. Футболист имеет гражданство обеих стран.

Ранее нападающий получил приглашение в сборную Азербайджана, однако не смог прибыть в расположение команды из-за гематомы, образовавшейся на ноге после матча с "Каррарезе". Итальянские СМИ отмечают, что это позволило избежать возможных бюрократических сложностей при выборе сборной Италии.

Зарплата вырастет в семь раз

Новый контракт Меццотеро с "Сампдорией" рассчитан до 30 июня 2030 года с возможностью продления еще на один сезон.

Согласно условиям соглашения, годовая зарплата футболиста до вычета налогов будет постепенно увеличиваться:

2026/27 - 40 тыс. евро (74,4 тыс. манатов);

2027/28 - 180 тыс. евро (334,9 тыс. манатов);

2028/29 - 230 тыс. евро (427,9 тыс. манатов);

2029/30 - 280 тыс. евро (521 тыс. манатов).

В случае выхода "Сампдории" в Серию А годовой заработок нападающего к последнему сезону контракта превысит 400 тыс. евро (744,3 тыс. манатов). Соглашением также предусмотрены бонусы за количество проведенных матчей.

У Меццотеро пока нет собственного агента. Переговоры с руководством клуба вел его отец Серджо.

От Азербайджана до Зала славы в Барселоне

Меццотеро начал заниматься футболом в Азербайджане, после чего продолжил подготовку в академиях итальянских клубов "Вигор Милано" и "Аталанта". Однако проблемы с левым коленом затормозили его развитие и сказались на уверенности в себе.

Переломным моментом стало обучение в барселонской академии Fundación Marcet, где футболист восстановил форму и добился высоких результатов как в спорте, так и в учебе.

Недавно Меццотеро был включен в Зал славы академии, в котором также представлены вратарь сборной Испании Давид Райя и полузащитник Оливер Торрес.

Впереди только Манчини и Кьорри

Присоединившийся к "Сампдории" летом 2024 года нападающий уже успел войти в историю генуэзского клуба, забив два гола в пяти матчах за основную команду.

Лишь Роберто Манчини и Альвьеро Кьорри забили свои первые два мяча за "Сампдорию" в более раннем возрасте.

Меццотеро открыл счет своим голам за основу в возрасте 18 лет, двух месяцев и 15 дней, поразив ворота "Виртус Энтеллы". Затем он отличился в матче с "Беневенто", помогши команде Луки Д'Анджело одержать третью победу подряд.

Еще 20 дней назад нападающий выступал за молодежную команду "Сампдории", а теперь стал одним из открытий основного состава.